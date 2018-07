"Bimba rom ferita con un colpo ad aria compressa alla schiena": giallo a Roma

Sono in corso indagini dei carabinieri per capire quanto accaduto a una bimba romena di un anno, residente nel campo nomadi di via di Salone, che è stata ferita alla schiena a Roma. Operata ieri alla piccola sono stati estratti piccoli frammenti di metallo dalla zona della scapola destra. Tra le ipotesi quella che possa essere rimasta ferita da un piombino, sparato da una pistola ad aria compressa. La mamma della bimba, secondo quanto raccontato dalla donna agli inquirenti, martedì pomeriggio verso le 14 stava passeggiando in via Palmiro Togliatti con la figlia in braccio quando si è accorta che la bimba perdeva sangue dalla schiena. I carabinieri sono al lavoro per capire la dinamica degli eventi. La bambina è ricoverata in prognosi riservata.

''Auguri di pronta guarigione alla bimba ferita alla schiena, mentre passeggiava con la sua famiglia nella zona di via Palmiro Togliatti - twitta la sindaca della Capitale Virginia Raggi -. Auspico che gli inquirenti facciano presto chiarezza sulla dinamica dell'accaduto''. Secondo il padre della piccola - scrive RomaToday - qualcuno avrebbe sparato alla figlia. Una versione, questa, al vaglio dei Carabinieri che attendono anche gli esami scientifici e tecnici che determineranno l'esatta natura di quell'oggetto. Al momento, non escludono nessuna pista.

"La vicenda della bambina di un anno ferita alla schiena, probabilmente da un colpo di pistola ad aria compressa, è molto grave - commenta il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti - Auspico sia fatta al più presto chiarezza sull'accaduto e che venga quanto prima assicurato alla giustizia il responsabile di questo ignobile gesto". "Roma non è il far west - attacca Stefano Pedica del Pd - Bisogna subito fare chiarezza sul ferimento della bambina rom avvenuto in via Palmiro Togliatti. Fatti di questo genere non devono mai più accadere". "Alla piccola auguro di cuore una pronta guarigione", aggiunge.