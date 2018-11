E' uscita dal coma la bambina di sei anni lanciata dal balcone dal papà

L'incubo è finito, o almeno così sembra. E' uscita dal coma la bambina di sei anni che il 7 ottobre scorso a Taranto è stata lanciata dal balcone dal padre. La piccola è sveglia e comincia a muovere sia le gambe che le braccia. La notizia è stata comunicata ieri ai vertici dell'Asl del capoluogo ionico dai medici dell'ospedale "Gemelli" di Roma dove la bambina è stata trasferita e dove è stata sottoposta ad alcuni interventi chirurgici.

A un mese e mezzo da quel tragico volo dal balcone del terzo piano, dunque, si riaccende la luce della speranza per la piccola. Secondo fonti sanitarie la bimba è vigile, si alimenta spontaneamente e ha una buona ripresa neurologica. A breve potrebbe cominciare la terapia di riabilitazione. A gettarla in strada era stato il padre, dopo un litigio con la moglie. Nella follia di quegli istanti, l'uomo, un 49enne che dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato dalla minore età delle vittime, violenza, resistenza a pubblico ufficiale, accoltellò anche il figlio di 14 anni, subito apparso non grave. La bambina, invece, apparve subito in condizioni gravissime.

Nella caduta aveva riportato un trauma cranico, un trauma facciale e gravissime lesioni al torace; trasportata in ospedale, fu sottoposta a intervento chirurgico. Dopo un paio di settimane, la bambina fu trasferita dall'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove era stata seguita ventiquattro ore al giorno nella fase critica, al Policlinico Gemelli di Roma per il completamento del programma terapeutico e il trattamento definitivo delle lesioni. Suo fratello, colpito dal padre con un coltello da cucina, è guarito in due settimane.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo avrebbe da poco perso la potestà genitoriale sui figli e per questo si era recato a casa della moglie, con la quale da tempo non conviveva più: qui, in seguito ad un litigio e in preda ad un raptus, si era scagliato sui bimbi. L'uomo è stato poi intercettato dai carabinieri ed arrestato.