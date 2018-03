Roma, orrore all'asilo: bambine abusate dal maestro di inglese

Orrore in una scuola materna di Roma dove un maestro di 25 anni è stato arrestato per abusi sessuali nei confronti delle sue piccole alunne. Come riferisce RomaToday, le bimbe - di età compresa tra i tre e i cinque anni - erano costrette a subire ripetuti atti di molestie sessuali durante l'orario scolastico.

Roma, maestro molestava le bambine

L'uomo fermato dai Carabinieri è di origini straniere, ma residente a Roma. I militari gli hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. A far scattare gli accertamenti delle forze dell’ordine sono state le denunce presentate da alcuni genitori, preoccupati di quanto raccontavano le bimbe al rientro dalla scuola, una materna convenzionate con uno noto istituto bancario.

Bimbe vittime di abusi in un asilo di Roma

Dalle indagini svolte, è emerso che il maestro, che insegnava inglese nella scuola materna, "induceva le minori, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, a subire ripetuti atti di molestie sessuali, approfittando dell'ingenuità e della tenera età delle vittime".