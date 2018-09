Orosei, bambino di 7 anni annega nella piscina dell'hotel

Ancora una drammatica morte in vasca. Intorno alle 12 un bambino di 7 anni è annegato mentre stava giocando nella piscina di un hotel di Orosei, nel Nuorese. Inutili i tentativi di rianimarlo, durati circa un'ora, da parte di personale del 118, intervenuto immediatamente sul posto. Sul posto stanno operando i carabinieri della stazione di Orosei per gli accertamenti insieme al medico legale e al pm.

Il bambino stava giocando con alcuni amichetti nella piscina dell'hotel quando il suo corpo è stato visto risalire ed è stato subito soccorso dai presenti che hanno allertato il 118. Ancora da ricostuire i contorni dell'accaduto. Secondo l'Unione Sarda, il bambino avrebbe infilato la manina in uno dei bocchettoni della piscina rimanendo incastrato. Spetterà ai carabinieri, chiamati dai genitori del piccolo e dai responsabili dell'hotel, raccogliere le testimonianze di chi ha assistito alla tragedia e ricostruire la vicenda.

Ennesima tragedia in piscina

Solo pochi giorni fa, il 22 agosto scorso, un altro episodio simile. Ilaria Abele, 18 anni, e Marco Lipari, 21 anni, sono annegati nella piscina di un medico a Castelnuovo Don Bosco, nel Torinese, dove si trovavano per una festicciola insieme ad alcuni amici tra cui la figlia di una collaboratrice domestica del proprietario. Quando ha visto che il suo amico Marco stava annegando, si è tuffata per salvarlo ma è stata trascinata giù. Per entrambi non c'è stato nulla da fare.

Ed era il 12 luglio quando in una piscina di Sperlonga la giovanissima Sara Francesca Basso, studentessa 13enne di Morolo (Frosinone) è morta in una piscina di un hotel a Sperlonga, in provincia di Latina. La ragazza stava facendo il bagno quando è stata risucchiata da una delle bocchette di aspirazione della piscina