Tragedia a Ostia, bimbo di 11 anni muore dopo aver accusato un malore a scuola

Un bambino di undici anni è morto a Ostia, sul litorale romano, dopo aver avuto un malore a scuola. Lo riferisce RomaToday. Il bimbo, alunno della prima media di una scuola del lido di levante, si è sentito male intorno alle 12:50 durante una lezione. Non sono ancora chiare le cause della tragedia. L'unica certezza, stando alle prime informazioni, è che il bambino è andato in arresto cardio circolatorio.

Ostia, bimbo si sente male a scuola: inutili i soccorsi

Sul posto diversi mezzi di soccorso tra cui anche un'eliambulanza. Gli operatori del 118 hanno provato a rianimare il bambino, poi la corsa all'ospedale Grassi di Ostia. Per il piccolo, tuttavia, non c'è stato nulla da fare. Sul caso indaga la polizia.