A 10 anni scappa di casa con i fratellini per salvarli dai genitori orchi

Ha soltanto 10 anni, ma ha dovuto assumersi la responsabilità di diventare un piccolo eroe per salvare i suoi fratellini dai maltrattamenti. Cosa ancora più triste è che i maltrattamenti sarebbero stati inflitti ai tre bambini dai loro stessi genitori, le persone che più di tutti avrebbero dovuto proteggerli e prendersi cura di loro. Ad Arezzo un bambino di 10 anni è scappato di casa con i suoi fratellini, di cui il più piccolo ha appena sei anni, per sfuggire agli 'orchi'. Lo riferisce la questura della città che si sta occupando del caso con la squadra mobile.

La fuga di fretta e senza scarpe

Il padre e la madre dei tre bambini, una coppia di origine nigeriana, sono stati denunciati dalla polizia che ha provveduto anche a collocare i tre piccoli in una struttura protetta. In base a quanto riferito, ad allertare la questura è stato un passante a cui il bambino di 10 anni ha chiesto aiuto dopo essere fuggito, in tutta fretta e senza scarpe, con i due fratelli, dopo l'ennesimo presunto maltrattamento subito.

Le violenze

Secondo il racconto fatto alla polizia, le punizioni che i genitori avrebbero riservato ai figli andavano da aggressioni verbali alla violenza fisica che veniva praticata con un bastone e un manico di scopa. I tre venivano anche costretti a reggere dei pesi per ore, chiusi al buio in una stanza, come forma di punizione per comportamenti ritenuti sbagliati. Del caso, oltre alla procura di Arezzo, si sta occupando anche il tribunale dei minori di Firenze.