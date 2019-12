Caccia alla "banda della BMW"

In Salento è caccia ad una Bmw 530 station wagon nera, con carrozzeria opaca e vetri oscurati. L’auto sarebbe stata utilizzata da una banda di malviventi, composta da quattro o cinque persone, per compiere numerosi furti nel Leccese. L’ultimo colpo la scorsa notte a Copertino, sulla strada che conduce a Galatina. I ladri hanno preso di mira una stazione di servizio, mandando in frantumi la vetrata di una rivendita di tabacchi e caffetteria. I malviventi erano in quattro.

Una volta all’interno si sono impossessati di svariate confezioni di sigarette per poi fuggire con il bottino. Il sistema di allarme dell’area di rifornimento, colpita anche in passato, si è subito attivato.

All’arrivo dei vigilanti il locale era invaso dal fumo per via dei nebbiogeni antifurto. Sul posto, anche la proprietaria e i carabinieri della compagnia di Gallipoli per i rilievi. I militari hanno intanto recuperato i sistemi di videosorveglianza installati all’esterno dell’area di servizio.

Oltre ai componenti della banda, le videocamere hanno immortalato anche quella vecchia BMW 530 alla quale le forze dell’ordine stanno dando la caccia.

L’11 dicembre i componenti della banda avrebbero messo a segno due 'spaccate' in altrettante stazioni di servizio tra le campagne di Cavallino e Scorrano. E ancora prima, a novembre, avevano fatto 'visita' ad un distributore Total di Martano.

L'auto sarebbe stata agganciata più volte dalle forze dell’ordine, ma finora la banda è riuscita sempre a farla franca. Si tratta quasi certamente di un'auto rubata alla quale si presume che possano essere applicate targhe clonate (vecchia tecnica sempre in voga).

Che si tratti dello stesso gruppo è però solo un’ipotesi. Non si può escludere che si tratti di soggetti distinti e che solo per caso usino modelli simili.