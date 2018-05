Uomo accoltellato davanti ad una scuola media: trasportato d'urgenza in ospedale

Un clochard di 45 anni è ricoverato in gravi condizioni a Bari dopo essere stato trovato riverso al suolo davanti alla scuola media Amedeo d’Aosta di via Oberdan. Lo riferisce Repubblica. Stando alle prime informazioni, l'uomo sarebbe stato accoltellato. Presentava ferite procurate verosimilmente con arma da taglio all’altezza dei polmoni.

Ragazzo accoltellato a Bari, il corpo segnalato da un passante

I soccorsi sono scattati solo grazie alla segnalazione di un passante. Intorno alle 7.20 di questa mattina, l’uomo ha notato un corpo riverso sulla rampa per disabili della scuola e ha immediatamente allertato i carabinieri.

Accoltellato a Bari, forse un tentativo di rapina

L'uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, ma se fosse passato più tempo prima dell’arrivo dei soccorsi sarebbe probabilmente morto dissanguato. Ad ogni modo il 45enne non è in pericolo di vita. I carabinieri avrebbero trovato anche un coltello nei pressi del luogo dell’accoltellamento, forse l’arma usata per l’aggressione. Al momento le indagini sono ancora in corso: una delle prime ipotesi è che il 45enne sia stato vittima di un tentativo di rapina.