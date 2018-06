Bari, acqua nelle tende del Tribunale: udienze sospese... causa maltempo

Da circa tre settimane a Bari i processi si fanno nelle tende. Tre tensostrutture ospitano le udienze di rinvio dei processi penali ordinari di primo grado del Tribunale di via Nazariantz a Bari, struttura non più agibile per via del rischio crollo. La vicenda, già incresciosa di suo, è diventata ancora più grottesca dopo l’acquazzone che ha colpito la città nelle scorse ore. Come racconta BariToday, la forte pioggia ha infatti reso inaccessibili per avvocati e magistrati anche le tre tende montate nel parcheggio del tribunale - ormai inagibile - nel quartiere Libertà.

Avvocati con l'ombrello, acqua che cola nelle tende e parcheggio allagato. Con gli arredi fradici e l’acqua che cola dal soffitto al personale del tribunale non è rimasto altro da fare che sospendere le udienze… causa maltempo.

E ad avvocati e magistrati non resta che sperare in un miglioramento delle condizioni meteo per poter riprendere con il normale svolgimento dei processi.

Anche all’interno dell’ex tribunale la situazione non è rosea, come si può facilmente evincere da un video postato dalla consigliera di opposizione Irma Melini: dal soffitto cola acqua, che ha bagnato il pavimento e i fascicoli dei processi. E che potrebbe rappresentare anche un potenziale rischio, vista la presenza di strumentazioni elettroniche e prese di corrente che rischiano di saltare.

"La procura penale è in piena emergenza: tende inagibili per la pioggia e terzo piano e garage allagato - ricorda il consigliere di opposizione - funzionari mandati a casa e giudici e avvocati in piena confusione per cosa fare e dove fare udienza. Basta perdere tempo e prendere in giro i baresi: vogliamo il riconoscimento dello stato di emergenza".

Acqua anche all'interno del Tribunale, il video