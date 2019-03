Bimbo in ospedale dopo aver bevuto un succo di frutta: lesioni a stomaco ed esofago

Avrebbe bevuto un bicchiere di succo di frutta in un bar per poi sentirsi male. E' accaduto a un bambino di 5 anni che è ricoverato da sabato pomeriggio nel reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari con lesioni a stomaco ed esofago. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Gioia del Colle. Non è ancora chiaro quale sostanza, probabilmente un acido caustico, fosse contenuta nella bevanda consumata in una caffetteria della provincia di Bari.

Bari, bimbo in ospedale dopo aver bevuto un succo di frutta

Secondo una prima ricostruzione, in base anche a quanto riferito dai genitori, il piccolo avrebbe avvertito dolori alla bocca dopo aver bevuto il succo di frutta industriale. Il bambino è stato quindi condotto nell'ospedale del capoluogo: attualmente è ricoverato nel reparto di Chirurgia Pediatrica sotto costante attenzione dei medici. Sull'episodio indagano i Carabinieri.