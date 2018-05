Beccato il barista 'ladro': rubava i soldi dell'incasso

Le nostre nonne direbbero “beccato con le mani nella marmellata”, anche se in questo caso non si parla di un barattolo, ma della cassa di un bar. Per questo motivo un barista 37enne di None, nel torinese, è stato denunciato a piede libero per furto dai Carabinieri della Stazione di None.

Il proprietario resosi conto che mancavano contanti dalla cassa si è rivolto ai militari che hanno installato una piccola telecamera con la quale hanno potuto riprendere l'uomo mentre prelevava i soldi dalla cassa. Bottino 100 euro.

La notizia su TorinoToday