Morto Benito Butali, l'imprenditore 're degli elettrodomestici'

Grave lutto nel mondo dell'imprenditoria italiana: è morto all'età di 94 anni Benito Butali, conosciuto a livello nazionale e che durante la sua carriera ha contribuito alla crescita di Euronics in Italia. La sua attività si è svolta nel settore degli elettrodomestici dal 1949, da CdS fino ad arrivare a Euronics, marchi leader nel settore della distribuzione. Butali si è spento nella sua casa di Arezzo. Era nato a Civitella in Val di Chiana (Ar) il 27 settembre 1924. La camera ardente si terrà alla Croce Bianca di Arezzo e i funerali avranno luogo sabato 7 settembre, alle ore 10, in Duomo.

Figura imprenditoriale vulcanica, profondamente innamorata di Arezzo, Butali è stato presidente dell'Arezzo Calcio dal 1986 al 1989, al vertice della Confcommercio locale ed è stato anche editore, come proprietario di Teletruria, l'emittente televisiva del territorio. Il gruppo industriale creato da Butali era passato negli ultimi anni ai figli Sandro e Francesco, con la figlia Paola a seguire altre attività.

La camera ardente è stata allestita presso la Croce Bianca di Arezzo. I funerali si svolgeranno sabato mattina nel Duomo di Arezzo alle 10, a tumulazione nel cimitero di Ciggiano.

De Robertis (Pd): “Ha fatto la storia dell'imprenditoria italiana”

"Con la scomparsa del commendator Benito Butali viene meno una figura che ha fatto la storia dell'imprenditoria di questo Paese, prima ancora che della città di Arezzo. Butali ha rappresentato il saper fare italiano, che ha consentito ad un Paese messo in ginocchio da un sconfitta bellica di diventare la seconda potenza industriale d'Europa. Tutte le attività avviate, a cominciare da CdS per arrivare ad Euronics, sono marchi leader nel settore della distribuzione di elettrodomestici, grazie all'impegno che la famiglia Butali ha, dal 1949 messo in atto". Così Lucia De Robertis (Pd), vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, ricorda il commendatore Benito Butali appena appresa la notizia della sua scomparsa.

"Dire Butali vuol dire anche Teletruria, l'emittente televisiva creata dal compianto Gianfranco Duranti e sviluppata grazie all'impegno convinto del commendatore, che ha consentito agli aretini di essere sulla notizia in tempo reale, e ad Arezzo di essere notizia anche fuori dai confini cittadini e provinciali - afferma De Robertis - Il suo impegno social e civile, sopratutto l'amore per la nostra città e la nostra provincia, lo hanno poi portato a presiedere l'Arezzo Calcio, Confcommercio e ad essere protagonista attivo di tante altre iniziative che hanno portato Arezzo alla ribalta nel panorama nazionale".

"Nel rendere il doveroso, sincero, omaggio alla figura del commendator Benito Butali, desidero esprimere la mia - personale ed istituzionale - vicinanza alla famiglia. Ed un pensiero davvero personale: mi mancheranno i suoi sinceri abbracci che anche nelle occasioni istituzionali non mancava mai di offrirmi, testimonianza di una personalità forte proprio perché mai timorosa dei propri sentimenti", conclude De Robertis.