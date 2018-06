Biglietti aerei gratis, la truffa sul web: "Non cliccate su quel messaggio"

Con l’avvicinarsi della stagione estiva cominciano ad essere sempre più presenti sul web truffe relative alle vacanze.

L'ultima delle quali avrebbe tratto in inganno più di una persona.

Mai fidarsi, dicono dalla pagina Facebook "Commissariato di PS Online - Italia", di annunci per biglietti aerei gratuiti.

"Se proprio una compagnia aerea dovesse decidere d’intraprendere una campagna promozionale di qualsiasi genere lo farebbe attraverso il suo sito ufficiale" spiegano dalla Polizia Postale.

Il modo migliore per difendersi da queste tentate truffe è quello di non dar seguito ai messaggi e quindi di non aprire gli allegati o cliccare sui link indicati.

La foto del tentato raggiro pubblicata dalla pagina Facebook della Polizia Postale