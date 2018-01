Lotteria Italia 6 gennaio 2018: come controllare i biglietti e richiedere i premi

C'è grande attesa per l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2017-2018: la sera del 6 gennaio 2018, su Rai1, durante il programma "I Soliti Ignoti" condotto da Amadeus a partire dalle 20.35, saranno estratti i premi di prima categoria. La comunicazione dei vincitori sarà trasmessa in diretta nazionale proprio su Rai 1 durante la trasmissione tv. Il biglietto costa come di consueto 5 euro e offre ricchi premi, a partire da quello di prima categoria da 5 milioni di euro. I premi di categoria inferiore saranno determinati dal Comitato Generale della Lotteria il giorno in cui avverrà l’estrazione. Come controllare i biglietti della Lotteria Italia del 6 gennaio 2018? Cosa fare in caso di vincita alla Lotteria? Ecco una breve guida.

Per l'edizione 2017-2018 Lotteria Italia celebra la nostra Penisola: il tema centrale, declinato nelle tre versioni grafiche del biglietto, è infatti "l'eccellenza italiana". I monumenti, un patrimonio immenso che arreda da nord a sud il nostro territorio, la qualità dei cibi e la bellezza delle tradizioni: la nostra capacità di produrre il bello e il buono è sintetizzata nelle tre grafiche del biglietto per ricordarci di essere gli eredi di una storia ricca di cultura. Ragione per cui, ancora oggi, il nostro Paese è apprezzato nel mondo.

Lotteria Italia 2017-2018: come controllare i biglietti e cosa fare in caso di vincita

L'estrazione dei biglietti vincenti per l’edizione 2017-2018 della Lotteria Italia si terrà sabato 6 gennaio 2018 presso la sala dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di piazza Mastai, a Roma. Il regolamento integrale si trova alla pagina www.agenziadoganemonopoli.gov.it. Per controllare i vostri biglietti basta andare sul sito dell'Agenzia dei Monopoli, a questo link. Il numero di tutti i biglietti fortunati, comunque, verrà anche riportato su vari quotidiani ed infine sul Bollettino Ufficiale della Lotteria Italia.

Lotteria Italia 2017-2018: premi e vincitori

I premi devono essere richiesti entro il 180esimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bollettino dell’estrazione. I vincitori dei premi della Lotteria Italia 2017-2018 dovranno far pervenire il biglietto vincente all’indirizzo "Ufficio premi di Lotteria Nazionali srl, viale del Campo Boario, 56/D, 00154 Roma", ma a rischio del possessore, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione dei numeri dei biglietti vincenti sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it del bollettino ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2017-2018. Se i fortunati non vorranno spedire il biglietto, esso potrà essere presentato ad un qualsiasi sportello di Banca Intesa San Paolo che poi lo girerà all’ufficio premi delle Lotterie Nazionali rilasciando una ricevuta al vincitore. Per vincite fino a 500 euro, il pagamento dei premi avverrà in qualsiasi punto autorizzato alla vendita delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea: il punto vendita ritirerà il biglietto vincente integro ed originale ed erogherà il denaro al vincitore.