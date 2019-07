Bimba di 7 anni muore annegata nel fiume Reno

Tragedia oggi nei pressi di Granaglione, in località Molino del Pallone, tra Bologna e Pistoia. Una bimba di sette anni è annegata nel fiume Reno in circostanze ancora da chiarire. Stando alle prime informazioni la bimba, originaria di Pistoia, si trovava sulle rive del parco fluviale poichè stava partecipando a un campo solare estivo. Poi la disgrazia.

Bimba annegata nel fiume Reno: inutili i soccorsi

La bambina è stata soccorsa dagli accompagnatori e poi dai sanitari del 118, ma è morta durante il trasporto in ospedale. La profondità delle acque in quel punto va dai 30 ai 50 cm pertanto sono in corso accertamenti e rilievi da parte dei Carabinieri della Compagnia di Vergato per ricostruire con maggiore precisione i fatti.