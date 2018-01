Bimba di 18 mesi ingerisce hashish: ricoverata in ospedale

Una bambina di 18 mesi, residente con i genitori a Palermo, è stata ricoverata all'ospedale Di Cristina, dopo aver ingerito dell'hashish. Il padre e la madre si trovavano con la piccola quando ha accidentalmente messo in bocca la sostanza stupefacente. Dopo essersi accorti dell'incidente la coppia ha subito preso la bambina e l'ha portata al pronto soccorso più vicino.

Da lì la piccola è stata portata in ambulanza nella struttura di via dei Benedettini, dove è stata presa in cura dai medici del reparto di Rianimazione. "Il quadro clinico - spiega Giorgio Trizzino, direttore sanitario del Civico - è quello di un'intossicazione da ingestione di droghe".

Nonostante l'iniziale preoccupazione, la bimba non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti prima i poliziotti delle volanti e successivamente i colleghi della sezione Minori e Reati Sessuali della Squadra Mobile. Toccherà agli inquirenti, dopo aver ascoltati i genitori, ricostruire l'accaduto e verificare le loro responsabilità.

La notizia su PalermoToday