Bimba di tre anni trovata morta in una piscina abbandonata a un chilometro da casa

Una bambina di 3 anni è stata trovata morta nell'acqua della piscina di una abitazione da tempo disabitata. Inutili i soccorsi prestati dai carabinieri, i primi a notarla dall'elicottero e giungere sul posto.

La piccola giaceva a pancia in giù, con indosso i vestitini con i quali si era allontanata da casa due ore e mezza prima. Le ricerche erano infatti subito scattate dopo la denuncia della scomparsa avvenuta all'ora di pranzo. Il luogo del ritrovamento del corpicino era ad un chilometro e mezzo in linea d'aria dalla sua casa, nei pressi di Scanzano, a Foligno.

Non è chiaro come sia riuscita a raggiungere da sola, a piedi, quella casa disabitata, né come ci sia entrata. I militari di Perugia, ora impegnati nelle indagini, stanno tentando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto da quando è arrivata loro la chiamata che denunciava la scomparsa della piccola. Si ascoltano i genitori, si cercano telecamere di videosorveglianza, difficili da trovare in una zona di bosco, e con il sopralluogo sul posto si cercherà di capire come la piccola si sia intrufolata nella casa con la piscina.

Come ricostruisce PerugiaToday alle ricerche avevano subito preso parte anche i vigili del fuoco e un elicottero si alzato in volo sopra la montagna folignate.