Precipita dalla finestra del quinto piano: morta bimba di tre anni

Dramma nel centro storico di Genova. Nel pomeriggio di mercoledì 4 dicembre una bambina di soli tre anni e mezzo ha perso la vita dopo essere precipitata dalla finestra del quinto piano di uno stabile di vico di San Marcellino.

Ancora non è chiaro cosa sia accaduto esattamente. Stando a quanto ricostruito nei minuti successivi alla tragedia, la piccola avrebbe aperto da sola la finestra, perdendo l'equilibrio e precipitando. Secondo le prime ricostruzioni, la bimba era sola in casa al momento della caduta: la madre era uscita da pochi minuti per andare a prendere l'altro figlio, e si sarebbe accorta subito di quanto stava accadendo.

Genova, precipita dal quinto piano: morta bimba di 3 anni

Alcuni testimoni raccontano di avere sentito la donna urlare e di averla vista correre con la piccola tra le braccia chiedendo aiuto e dirigendosi lungo via del Campo verso via San Luca, dove il marito ha un negozio. All'altezza di piazza Fossatello è stata soccorsa da alcuni negozianti che hanno chiamato l'ambulanza.

Sul posto è subito intervenuta un'ambulanza inviata sul posto dal 118, con i sanitari che hanno cercato in ogni modo di rianimare la bimba, originaria del Bangladesh, purtroppo senza successo. La donna, sotto choc, è stata anche lei soccorsa da personale del 118 e sarà sentita nelle prossime ore per capire cosa sia accaduto.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha iniziato a raccogliere le testimonianze dei genitori e dei presenti per cercare di capire cosa sia accaduto nei momenti precedenti alla tragedia. La zona è stata transennata per consentire agli agenti di operare.