Muore dopo un malore a scuola: aveva 8 anni

C'è costernazione a Monterotondo, cittadina alle porte di Roma, dove una bambina di 8 anni ha avuto un malore mentre era a scuola ed è morta questa mattina in ospedale.

Come ricostruito da Romatoday la piccola ha avuto un malore la mattina del 22 ottobre mentre si trovava a scuola e dopo aver mangiato.

I sanitari del 118 sono intervenuti dopo essere stati chiamati dagli operatori scolastici ma all'arrivo dei soccorritori la bambina non respirava.

Sono stati attimi concitati quelli dei soccorsi, con i sanitari impegnati nelle pratiche di rianimazione e ventilazione assistita. In un primo momento la piccola era stata stabilizzata e portata all'ospedale di Monterotondo dove era poi ripartita in elicottero in direzione del policlinico Gemelli.

Oggi, poco dopo le 10, la tragica notizia. L'autopsia, prevista nei prossimi giorni è stata disposta dalla Procura di Tivoli per accertare le cause del decesso.