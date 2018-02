Bimba viene alla luce nel pronto soccorso: "Così abbiamo fatto nascere Deborah"

Si chiama Deborah, pesa 2,840 chili ed è in splendida forma la bimba che ieri sera (12 febbraio) è venuta al mondo nell’ambulatorio dei codici rossi del Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, regalando attimi di autentica gioia al personale sanitario che ha aiutato la mamma a partorire e alle decine di pazienti in sala d’attesa che per qualche minuto hanno dimenticato le loro sofferenze.

I genitori di Deborah (la mamma 22enne porta il suo stesso nome, il papà si chiama Jerry) provengono dalla Nigeria. La coppia da circa un anno vive in una struttura per migranti situata in provincia di Brindisi. La mamma tiene in braccio la piccola su un lettino del reparto di Ginecologia e Ostetricia mentre il dottor Vincenzo Pinto racconta i concitati momenti vissuti ieri sera nell’improvvisata sala parto allestita nel Pronto Soccorso.

Insieme a lui hanno operato anche il collega Giuseppe Lanzillotti, l’ostetrica Mimma Denuzzo e gli infermieri e i medici del Pronto soccorso. Una perfetta sinergia si è instaurata fra gli operatori dello stesso Pronto soccorso diretto dal primario Erminio Greco e l'equipe di Ostetricia, diretta dal primario Gianfranco Nacci.

La notizia su BrindisiReport