Tragedia in casa, uccisa una bimba di 4 anni. Il padre tenta il suicidio buttandosi in un pozzo

È una tragedia che lascia attoniti quella avvenuta questa mattina a Levane, frazione divisa tra il comune di Bucine e Montevarchi (Arezzo), dove una bambina di 4 anni è stata trovata morta in un'abitazione in via Togliatti. Secondo le prime notizie, ancora molto frammentarie, la bimba sarebbe stata uccisa con un'arma contuntende. La dinamica dell’accaduto è tuttavia ancora da ricostruire. Il padre della bambina, un 39enne del Bangladesh, avrebbe tentato il sucidio buttandosi in un pozzo. L'uomo è ora ricoverato in condizioni serie all'ospedale della Gruccia di Montervarchi. Non è in pericolo di vita.

Ad uccidere la bimba, con un oggetto contundente, sarebbe stato proprio il 39enne. L'uomo l'avrebbe aggredita in una stanza della casa ferendola mortalmente. Poi ha ferito anche il figlio di 12 anni. Dopo l'omicidio si sarebbe gettato in un pozzo vicino all'abitazione e portando con sé l'arma usata per la termenda aggressione.

Tragedia a Levane (Arezzo): morta bimba di pochi anni, il padre tenta il suicidio

A dare l'allarme sono stati dei vicini di casa. Sul posto i mezzi del 118 con l'elicottero Pegaso, un'automedica, due ambulanze e i carabinieri. In ospedale è stato trasportato anche il fratellino 12enne della bimba uccisa, ricoverato in codice giallo, che sarebbe stato colpito al viso. La madre non era in casa al momento della tragedia perché era uscita per fare la spesa e si è subito precipitata al capezzale del figlio in ospedale.