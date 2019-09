"Bimbe molestate da un anziano in ascensore": indagato il vicino di casa

Le accuse sono gravissime. A Lecce un anziano di 83 anni avrebbe molestato le due piccole vicine di casa che all'epoca dei fatti avevano sei e nove anni. L'uomo avrebbe premuto i pulsanti dei diversi piani per restare più tempo con loro in ascensore e dare sfogo ai suoi istinti sessuali.

Le due bambine sarebbero state oggetto delle attenzioni dell'anziano nella stessa circostanza, ma la più piccola avrebbe avuto la sfortuna di incrociare il presunto molestatore in almeno altre due occasioni, durante le quali l’uomo non avrebbe esitato ad allungare le mani sulle sue zone intime.

Le indagini

In seguito alla denuncia sporta dai rispettivi genitori delle due bambini il pm Luigi Mastroniani ha aperto un'inchiesta. Il magistrato ha chiesto e ottenuto dal gip Sergio Tosi l’incidente probatorio, fissato per il 30 settembre nel Tribunale per i minorenni. Le due bambine saranno ascoltate in modalità protetta come sempre avviene in questi casi. Il loro racconto potrà essere usato in un eventuale processo se il pm otterrà il rinvio a giudizio.

Il magistrato ha però richiesto anche una perizia psicodiagnostica, finalizzata a verificare la capacità di testimoniare delle piccole. Gli accertamenti ritenuti dal giudice necessari vista la complessità della vicenda, saranno svolti dalla psicologa Silvia Olive e dallo psichiatra Elio Serra.