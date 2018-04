Minerbio, due bimbi morti in poche ore: comunità sotto choc

Due bimbi morti in poche ore a Minerbio, comune di solo ottomila anime della provincia di Bologna. Poche ore prima della tragedia che si è consumata al nido Mary Poppins, dove è morto un bambino di un anno e mezzo, anche una neonata ha perso la vita. Il primo decesso - su cui hanno scritto molti quotidiani nazionali - è avvenuto nel pomeriggio di ieri.

Minerbio, malore all’asilo: muore bimbo di 19 mesi

Il bimbo, di soli 19 mesi, si era sentito male all’asilo, durante l’abituale riposino: l'allarme è scattato quando le maestre si sono accorte che respirava a fatica e aveva perso colorito. Sul posto, oltre al 118, anche i Carabinieri: poi una corsa a sirene spiegate verso l'ospedale di Bentivoglio, durante il quale però il bimbo ha smesso di respirare. Repubblica scrive che la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, ma si tratta di un atto dovuto. Sul corpo del piccolo è stata disposta l’autopsia che dovrà fare luce sulle cause della morte.

Il sindaco di Minerbio: "Vicini alla famiglia"

La tragedia ha comprensibilmente sconvolto tutti gli abitanti di Minerbio. Il sindaco Lorenzo Minganti si è recato sul luogo per esprimere vicinanza alla famiglia del piccolo. "La nostra comunità si stringe attorno alla famiglia e all'immane lutto" ha detto ai cronisti. Il primo cittadino ha anche aggiunto che il nido "è una struttura privata aperta da anni e autorizzata, che rispetta tutti i severi canoni normativi, dagli spazi al personale. Ieri ho visto il personale affranto".

(L'asilo nido in cui è avvenuta la tragedia)

Minerbio, neonata morta in culla

È stato il parroco del Paese, Don Franco, intervistato dai cronisti sul decesso di ieri al nido, che ha dato notizia di una seconda tragedia che ha colpito la piccola comunità di Minerbio. Una neonata che non aveva neppure compiuto un mese di vita è morta per cause ancora da accertare nel suo appartamento. Un’altra vita spezzata sul nascere. Dalle prime informazioni raccolte sul posto da BolognaToday, si tratterebbe della cosiddetta sindrome della 'morte in culla' (SIDS), ovvero la sindrome della "morte improvvisa del lattante", un fenomeno che non trova ancora precise spiegazioni presso la comunità scientifica.

(Il parroco di Minerbio, aggiornamenti e foto BolognaToday)

Il parroco: "Non farsi schiacciare dal dolore"

Per i due piccoli è stata organizzata una fiaccolata davanti alla chiesa del paese per domenica sera alle 20.30. "Stamattina ho incontrato alcuni parenti dei piccini, che hanno intrapreso un percorso di fede", ha detto don Franco ai cronisti. "È la fede che riesce a portarci dove la ragione non potrebbe. Ora c'è bisogno di guardare avanti senza lasciarsi schiacciare dal dolore - ha detto il parroco - e accoglierlo come un mistero della vita più grande di noi. Sentirsi soli in questi momenti è molto dura, la fede in questo caso ti dice una parola in più".