Il destino dei bambini rifugiati, con o senza istruzione: la campagna #mettiamocelointesta

L'istruzione ha un ruolo fondamentale nella crescita di un bambino rifugiato: la mancanza di indottrinamento può avere effetti devastanti sulla sua vita, causando danni che in futuro non saranno riparabili. La scuola, in questo caso, diventa uno strumento chiave per il futuro dei più piccoli. Per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di dare un'istruzione adeguata ai bambini rifugiati, l'Unhcr ha organizzato un evento a Roma per promuovere la campagna #mettiamocelointesta, di cui è possibile vedere lo spot in cima all'articolo.

Senza scuola, senza futuro

Fino al 28 gennaio si può contribuire alla campagna con un sms o chiamata al 45516. Stando ai dati emersi dal rapporto dell’Unhcr Left Behind infatti, nel corso dell’ultimo anno accademico, oltre 3,5 milioni di bambini rifugiati in tutto il mondo non hanno avuto la possibilità di andare a scuola. Di questi, 1,5 milioni non hanno frequentato la scuola primaria e 2 milioni la scuola secondaria. E se nel mondo oltre il 90% dei bambini frequenta la scuola primaria, per i bambini rifugiati la percentuale si abbassa a quota 61%, mentre nei paesi a basso reddito si riduce ulteriormente fino ad arrivare al 50%. Un divario che diventa ancora più ampio quando i bambini crescono. Infatti, se in tutto il mondo l’istruzione superiore si attesta al 36%, per i ragazzi rifugiati la percentuale rimane drammaticamente ferma all'uno per cento. Eppure, per la sopravvivenza di un bambino rifugiato, la scuola non è meno importante di una tenda dove dormire, del cibo o delle cure mediche.

L'importanza dell'istruzione

Per l’Unhcr l’istruzione è parte integrante della risposta umanitaria alle più gravi emergenze internazionali. E poiché l’esilio di milioni di rifugiati può durare decenni, l’obiettivo dell’ Unhcr è di poter assicurare ai bambini rifugiati un’istruzione di qualità per tutta la loro vita scolastica e per farlo ha bisogno del sostegno di tutti.