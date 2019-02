A otto anni vagava solo per strada: "Mamma non mi vuole più"

Lo hanno trovato che camminava da solo lungo la strada provinciale, a otto anni e senza nemmeno un giaccone sulle spalle. Agli agenti della polizia locale di Carmagnola (Torino) che lo hanno fermato, il piccolo ha spiegato: "La mia mamma non mi vuole più, mi ha abbandonato. Ora vive con un altro uomo".

Dagli accertamenti è risultato che il piccolo non ha mai frequentato un giorno di scuola, né risulta iscritto in nessuno istituto. L'unico documento che lo riguarda è l'atto di nascita, rilasciato dal comune di Maddaloni, in provincia di Casetra.

Bimbo vaga da solo per strada: "Mamma mi ha abbandonato"

La madre del bambino, rintracciata dai vigili, ha confermato quanto il figlio ha detto agli agenti. La donna, una 38enne di origine bosniaca che vive un campo nomadi a Chieri, non lo vuole più nella roulotte dove ora vive con un altro uomo.

Il padre del bambino, che risulta ancora residente in provincia di Caserta, risulta ancora irreperibile e la madre si è rifiutata di riprendere il figlio con sé.

La comunità di Carmagnola stretta intorno al piccolo abbandonato

Del bambino, che per il momento è stato accompagnato in una comunità protetta, si occuperanno i servizi sociali di Torino, coordinati dal tribunale dei Minori. La polizia municipale sta cercando di rintracciare i parenti che il piccolo ha detto di avere nella zona mentre i genitori biologici sono stati denunciati per abbandono di minore.

"Il bimbo ora è stato affidato ad una comunità che ne ne sta prendendo cura ma tutta la comunità di Carmagnola si è stretta intorno a questo piccolo e si sta dando da fare per fargli avere quel che gli serve. So che anche la Caritas si è attivata - ha detto a Repubblica il sindaco di Carmagnola Ivana Gaveglio - A quanto ci dicono ora è sereno e chiama casa il posto dove è stato accolto. Questo è un buon segno"