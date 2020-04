Viene azzannato dal cane di famiglia: muore bimbo di 8 mesi

Tragedia in un'abitazione di Tricase, in provincia di Lecce. Nella serata di sabato 11 aprile un bambino di 8 mesi è morto dopo essere stato azzannato da un cane di grande taglia. L'Incidente si è verificato verso le 20.00 alla presenza della madre del piccolo e della nonna, forse in un attimo di disattenzione delle due donne.

Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire l'esatta dinamica. Il piccolo, azzannato alla testa dal cane, è stato portato dai familiari all'ospedale di Tricase dove è morto. I carabinieri hanno proceduto al sequestro dell'animale alla presenza del medico veterinario della Asl di Maglie.

Stando alle prime ricostruzioni, tutto sarebbe avvenuto in presenza della madre e della nonna. I carabinieri presumono che il cane si sia avventato sul bimbo in un attimo di disattenzione delle due donne. Ma vi sono al momento approfondimenti in corso per chiarire l’esatta dinamica. L’unica certezza, purtroppo, è che il piccolo, portato dagli stessi familiari in ospedale, è deceduto in breve tempo.

