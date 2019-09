Bimbo di 5 anni cade dal balcone: passante lo prende al volo

Precipita dal balcone di casa e viene salvato da un passante. E' quanto accaduto a Casalmaiocco, in provincia di Lodi, dove un bambino di 5 anni è accidentalmente precipitato dal balcone. Un ragazzo aveva visto, insieme ad altri passanti, il bambino muoversi sul cordolo del balcone ed è corso così a piedi dell'abitazione. Lo ha così preso al volo ed è caduto a terra a causa del contraccolpo.

Casalmaiocco, bimbo cade dal balcone: 20enne lo salva

Il 20enne eroe, un addetto all'autolavaggio nei pressi dell'abitazione, è riuscito ad afferrarlo dopo un volo di circa 10 metri. Entrambi sono ricoverati in condizioni non gravi. Il bambino è ricoverato all'ospedale di Lodi. I carabinieri di Lodi stanno facendo delle verifiche e degli accertamenti per capire dove fossero i genitori al momento dell'incidente.

Secondo quanto racconta Il Giorno, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori e si sarebbe arrampicato. Alcuni clienti dell'autolavaggio, notando il bimbo in una situazione di pericolo, hanno dato l'allarme mentre il dipendente e un altro uomo si sono avvicinati per cercare di parlare con il piccolo. Nel giro di un attimo il bambino è caduto nel vuoto, trovando però le braccia dei suoi salvatori. Sul posto sono presto arrivati gli agenti dell’Unione di polizia locale nord Lodigiano per ricostruire l’accaduto, l’auto medica di Lodi, un’ambulanza della Croce bianca di Paullo e l’elisoccorso di Milano che però, per fortuna, non è poi servito.