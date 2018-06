Bimbo precipita dal quarto piano: è gravissimo

Un bambino di quattro anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina Mandello del Lario, in provincia di Lecco. E' accaduto poco dopo le 16,30. Sul posto sono intervenute automedica e mezzo di base e il piccolo è stato trasportato in elicottero a Bergamo in codice Rosso. Le sue condizioni sono gravissime.

Il piccolo - scrive LeccoToday - è stato soccorso e intubato e trasportato nel più breve tempo possibile al campo sportivo, dove è atterrato l'elicottero giunto dal Sant'Anna di Como, ripartendo poco prima delle 18 in direzione dell'ospedale Manzoni di Lecco.

Ancora da chiarire la dinamica del drammatico episodio. Secondo le prime ipotesi circolate, anche se nessuno pare avere assistito alla disgrazia, il piccolo sarebbe caduto da un balcone ai piani alti, forse il quarto. Saranno i Carabinieri di Mandello, intervenuti in Via Aldo Moro, a fare chiarezza sull'accaduto. Allertati anche la Polizia locale di Mandello e i Vigili del fuoco del Comando di Lecco.

