Bimbo precipita dal quinto piano: è gravissimo

Un bimbo di otto anni è precipitato dal quinto piano di un palazzo in via Giulio Galli, zona Giustiniana, a Roma. Il piccolo, soccorso dal 118, è cosciente ma in gravissime condizioni. Sul posto la polizia. Il bambino presenta fratture esposte agli arti superiori e inferiori. Dalle prime informazioni sarebbe cosciente ma in gravissime condizioni. Sul posto è intervenuto un elicottero del 118 che lo ha trasportato al Policlinico Gemelli, dove è entrato in codice rosso.

Ad occuparsi delle indagini la polizia. In casa con il bimbo, dalle informazioni raccolte, c'era la mamma con la nonna, entrambe accompagnate dalla polizia in ospedale.