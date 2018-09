Guarisce dalla leucemia ma non può tornare a scuola: in classe ci sono bimbi no vax

Un bimbo di 8 anni che ha sconfitto la leucemia non può tornare a scuola perché alcuni suoi compagni di classe non sono vaccinati. Succede a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, come denuncia la dottoressa Oriana Maschio con un post su Facebook.

Il piccolo, che è stato sottoposto a diversi trattamenti chemioterapici, potrebbe infatti correre rischi se a contatto con i 5 bambini no vax della sua classe. Vivendo in un piccolo paese della campagna veneta, i genitori del piccolo non possono nemmeno cambiarlo di classe visto che nell'unica altra sezione della scuola i bambini non vaccinati sono 3.

"Siamo in un paese civile?", si chiede la dottoressa Maschio su Facebook. "Siamo nel 2018 ed esiste ancora gente stupida che trova in politici imbecillì una voce". Le sue parole hanno sollevato un vero e proprio polverone mentre ormai manca poco all'inizio della scuola e sembra che ancora non sia stata trovata una soluzione per permettere al bambino di frequentare la scuola in tutta sicurezza.

La notizia su TrevisoToday