Ardea, neonato di due mesi trovato morto in casa mentre i genitori non c'erano

Dramma ad Ardea, alle porte di Roma. Un bimbo di soli due mesi è stato trovato morto dai carabinieri, allertati da alcuni residenti di un complesso di palazzi polari in via Ancona, il così detto 'Serpentone'.

Secondo la ricostruzione dei militari, tutto è iniziato poco dopo le 8 di mattina, in un'abitazione al primo piano. Una donna di 63 anni, di etnia rom, si è accorta che dal naso del piccolo stava uscendo del sangue. Presa dal panico ha bussato ad un vicino che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Tragedia ad Ardea, morto un bimbo di due anni: indagini in corso

L'ambulanza giunta sul posto però non ha potuto fare altro che constatare la morte del bambino. La 63enne, ascoltata dai Carabinieri, ha riferito che stava il neonato le era stato affidato dalla madre, una 21enne anche lei di etnia rom, che si sarebbe assentata un paio di giorni per motivi di lavoro. Al momento della tragedia dunque i genitori non erano presenti. I carabinieri stanno ora cercando di rintracciare la giovane ragazza madre.

Ardea, i carabinieri cercano la madre del bambino

Sul posto anche il medico legale, che determinerà le esatte cause del decesso, con la salma a disposizione del magistrato di turno della Procura di Velletri. Sul corpo del piccolo non sono state trovate lesioni che fanno così escludere, ad un primo esame, una morte violenta. I militari stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per fare chiarezza sulla drammatica vicenda.