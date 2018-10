Neonato muore in casa della babysitter

Tragedia a Milano. Un bimbo di appena 45 giorni è morto per cause ancora in via di accertamento in un appartamento di largo Gelsomini, in zona Lorenteggio.

A dare l'allarme è stata una donna di 33 anni, la babysitter a cui il neonato era stato affidato dai genitori insieme al fratellino.

La donna ha telefonato al numero di emergenza del 112 nel primo pomeriggio e subito sul posto sono arrivati i sanitari, che hanno effettuato le manovre di rianimazione sul posto e hanno poi portato il neonato all'ospedale Buzzi. Il piccolo però è morto durante il trasporto in ambulanza.

I carabinieri, che si sono recati nell'appartamento di largo Gelsomini, escludono che ci fossero segni di violenze sul bambino. L'ipotesi è che sia morto per cause naturale, forse un rigurgito.

La notizia su MilanoToday