Cardito, bimbo di sette anni trovato morto in casa. Ferita la sorellina

Dramma a Cardito, alle porte di Napoli. Un bambino di sette anni è stato trovato morto all'interno di un'abitazione. Si tratta del secondo di tre figli. Anche la sorella maggiore, 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale al Santobono, mentre il più piccolo, di 4 anni, è illeso. La bambina avrebbe il volto completamente tumefatto, ma non è in pericolo di vita.

Cardito, bimbo trovato morto: polizia sul posto

Le cause della morte del bambino sono in corso di accertamento. Sul posto gli agenti, arrivati in seguito ad una segnalazione per una lite in famiglia, stanno ascoltando la madre dei bambini ed il suo compagno. Non è chiaro cosa sia successo nell'appartamento. A Cardito, sotto l'abitazione della donna, in via Marconi, si è radunata una folla di curiosi. Qualcuno, secondo il Corriere, avrebbe sentito delle grida provenire dall'appartamento. Ma per il momento non ci sono certezze.

Bimbo morto a Cardito, accertamenti in corso

Sono ancora in corso di accertamento le cause del decesso del bambino di 7 anni trovato morto in un'abitazione a Cardito, in provincia di Napoli. Secondo quanto appreso, il bambino sarebbe stato trovato adagiato su un divano dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti all'interno dell'abitazione.

Cardito, le condizioni della bambina

La piccola sorella della vittima pare secondo le ultime notizie provenienti dal Santobono non aver riportato traumi agli organi interni, ed anche la Tac al cranio ha escluso problemi.