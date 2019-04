Tragedia a Roma, morto un bimbo di 11 anni

Dramma a Roma, in via di Cristoforo Colombo. Questa mattina un bambino di undici anni è morto a causa di un malore mentre si trovava in auto con la mamma e con la zia. La tragedia è avvenuta intorno alle 8:10 del mattino, tra i quartieri di Casal Palocco e Infernetto nel quadrante sud della Capitale.

Roma, il bambino era già stato male nella notte

Stando a quanto si è appreso in un secondo momento, il bimbo era già stato male la notte scorsa e per questo motivo la mamma lo stava accompagnando al Bambin Gesù. All'improvviso, mentre stavano viaggiando in direzione dell'ospedale, le condizioni dell'11enne si sono aggravate. Quando la donna si è resa conto che il figlio si stava sentendo male è scesa dalla macchina e ha iniziato a urlare chiedendo aiuto. A quel punto molti automobilisti hanno chiamato i soccorsi. Due pattuglie dei vigili hanno scortato un'autoambulanza sul posto. Immediate le manovre di soccorso e di rianimazione. Per il bambino di 11 anni, tuttavia, non c'è stato nulla da fare, è morto sul posto.

L'ipotesi di una crisi respiratoria

Una delle ipotesi è che il bimbo sia morto per una crisi respiratoria scatenata da un'allergia. In passato il ragazzino avrebbe avuto disturbi di natura allergica per i quali era stato anche in cura al Bambin Gesù. Secondo Repubblica, la mamma e la zia lo stavano accompagnando in ospedale proprio per i ripetuti episodi di crisi allergiche respiratorie.

"Ambulanza arrivata in sei minuti"

Si sta cercando di capire se le deviazioni e le chiusure al traffico a seguito del gran premio di Formula E all'Eur possano aver rallentato, o meno, le operazioni di soccorso. Il 118 ha però precisato che la chiamata è arrivata alle 8.15 e che l'ambulanza era già sul posto alle 8.21. Nell'ultimo tratto l'ambulanza è stata anche scortata da una pattuglia della polizia di Roma Capitale. I sanitari hanno poi tentato di rianimare il bimbo per circa mezz'ora. Purtroppo senza successo.

Bimbo morto a Roma, pm apre un'indagine

Sulla morte del bimbo la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Lo riferisce l'agenzia AdnKronos. Titolare dell'indagine è la pm Elena Neri, che ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso in attesa di una prima informativa delle forze dell'ordine.

(Via Cristoforo Colombo all'altezza di Casal Palocco)