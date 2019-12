Due maestre e una bidella indagate per la morte del bimbo precipitato a scuola

Due maestre, una di ruolo e un'altra di sostegno, e una bidella sono indagate dalla Procura di Milano per omicidio colposo per omessa vigilanza in relazione alla morte del bimbo di quasi sei anni precipitato lo scorso 18 ottobre nella tromba delle scale della scuola Pirelli. Il piccolo morì poi il 22 ottobre in ospedale, dove era arrivato dopo essere stato immediatamente soccorso. Troppo gravi però le ferite riportate nella caduta.

Bimbo morto dopo essere precipitato dalle scale a scuola: il dramma alla Pirelli

Secondo la ricostruzione, sembra che il bambino fosse fuori dall'aula perché aveva chiesto all'insegnante di andare in bagno e mentre tornava in classe si sarebbe sporto dalla ringhiera, salendo probabilmente su una sedia lasciata incustodita, e cadendo giù nella tromba delle scale dal secondo piano al livello -1.

Sulla dinamica della tragedia ci sono stati gli accertamenti di carabinieri e procura, che hanno verificando se - come sembra - il bimbo sia salito effettivamente su una sedia con le rotelle che è stata trovata poco lontano dalla ringhiera e che potrebbe essere stata spostata nel trambusto dei soccorsi.

In procura era stato aperto un fascicolo a "modello 44" - cioè senza indagati - per omicidio colposo e omessa vigilanza. Al vaglio dei magistrati c'era quindi il comportamento di maestri e personale scolastico: ora quel "modello 44" ha i nomi delle maestre e della bidella.