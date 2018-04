Bimbo di cinque anni muore schiacciato da un trattore

Tragedia a Pontenure, in provincia di Piacenza. Un bambino di cinque anni è morto dopo essere stato schiacciato da un trattore che si è ribaltato lungo strada Cervellina, una strada sterrata in una zona boschiva di Pontenure.

Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso,le autoambulanze e i sanitari del 118, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri ora indagano per ricostruire ciò che è successo.

Come riporta Luca Bonetti su IlPiacenza.it, una delle ipotesi al vaglio è che il piccolo fosse a bordo del trattore insieme a un parente che lo stava guidando. Il mezzo agricolo, però, mentre percorreva la strada sterrata, avrebbe preso un avvallamento che lo ha fatto rovesciare sottosopra nel fossato a lato della strada, in mezzo alla vegetazione. Il piccolo è rimasto schiacciato dal peso del trattore.

Il piccolo è rimasto schiacciato dal parafango del trattore. I parenti hanno tentato di sollevare il mezzo per liberare il bambino, ma è stato necessario attendere l'arrivo dei vigili del fuoco con l'autogru da Piacenza. Insieme a loro anche l'autoinfermieristica della postazione di Cadeo e l'ambulanza della Cri di Cadeo, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo vano

Tutti gli aggiornamenti su IlPiacenza