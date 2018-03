Bimbo perde il papà: raccolta fondi a scuola per aiutare la famiglia

Gara di solidarietà a scuola per aiutare la famiglia di un bimbo, il cui papà è venuto a mancare improvvisamente per un arresto cardiaco. La morte dell'uomo, già tragica di per sé, ha infatti messo in serie difficoltà la famiglia e la madre del bimbo, casalinga, è stata costretta a trasferirsi da alcuni parenti lontano da Pederobba, paesino del Trevigiano dove vivevano i tre e dove il piccolo frequentava le elementari.

Proprio per questo motivo, come racconta il quotidiano La Tribuna, i genitori dei compagni di classe hanno deciso di istituire una raccolta fondi che proseguirà fino a martedì prossimo. Chiunque avrà piacere potrà infatti consegnare ogni mattina, all'esterno della scuola, una busta bianca anonima con all'interno un'offerta libera per la famiglia. Un piccolo gesto solidale che però, in un momento come questo, può far davvero tanto.

La notizia su TrevisoToday