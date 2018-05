Bimbo di 11 anni scomparso, trovata la bici ma di lui nessuna traccia

Vanno avanti senza interruzion le ricerche del bimbo di 11 anni scomparso dal pomeriggio di venerdì a Mirandola, in provincia di Modena. A denunciarne la scomparsa ai carabinieri sono stati i familiari. Gli investigatori hanno rinvenuto una bici nei pressi della stazione ferroviaria che potrebbe essere dell'undicenne. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dell'allontanamento volontario forse in seguito a una discussione in famiglia. Gli investigatori invitano chiunque possa avere informazioni a contattare la stazione dei carabinieri di Carpi, che indagano sul caso.

Trovata la bicicletta

Le forze dell'ordine, nello specifico i Carabinieri di Mirandola, sono state allertate e hanno iniziato le ricerche, che ieri hanno portato al ritrovamento della bicicletta, abbandonata nei pressi della stazione ferroviaria.

Come era vestito

Il bambino si chiama Muhammad, è pakistano, e al momento dell'allontanamento indossava dei pantaloni neri e una camicia nera. Portava con se' uno zainetto azzurro. I carabinieri hanno diffuso la sua foto e invitano chiunque voglia segnalare qualcosa a contattare il Comando della compagnia dei carabinieri di Carpi al numero 059622760. Sono già pervenute diverse segnalazioni da Bologna, Comacchio, Cento, ma tutte con esito negativo.

Tutti gli aggiornamenti su ModenaToday