Scuote troppo il figlioletto che piange, il piccolo è in coma: indagata la mamma

E' finita sul registro degli indagati la mamma di 29 anni che ha mandato in coma il figlioletto di 5 mesi scuotendolo per farlo smettere di piangere. La donna è accusata di lesioni volontarie aggravate. Stando a quanto raccolto dai carabinieri della compagnia di Padova, nella notte tra venerdì e sabato, la donna avrebbe cullato in maniera troppo vigorosa il piccolo di 5 mesi e mezzo che continuava a piangere. A un certo punto insieme al marito si è accorta che il bimbo non respirava più ed è corsa in ospedale.

Scuote troppo il figlio che piange, la mamma: “L'ho soltanto cullato”

La ventinovenne avrebbe spiegato ai militari: “Mio figlio non smetteva di piangere. Era due ore e mezzo che strillava, mio marito dormiva, io l'ho preso in braccio. Ho camminato su e giù per la casa cullandolo per calmarlo. L'ho solo cullato, nulla di più, non l'ho scosso. Quando ha smesso di piangere l'ho rimesso a letto e mi sono accorta che non respirava”. Mamma e papà si sono recati in ospedale pedriatrico al Giustinaneo: il bimbo è da oltre 3 giorni in terapia intensiva, le sue condizioni sono disperate e le sue funzioni vitali sono affidate alle macchine.

La madre che è originaria del vicentino ma vive a Mestrino è finita sotto inchiesta. Il pm Roberto Piccoione vuole vederci chiaro e le ha contestato il reato di lesioni volontarie aggravate. I carabinieri proseguono le indagini per capire cosa sia realmente accaduto quella notte, mentre la vita del piccolo è appesa ad un filo