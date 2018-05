Vanno in camera per svegliarlo: trovano il figlio di 3 anni senza vita

Due genitori hanno fatto una drammatica scoperta nella loro abitazione di Dueville, in provincia di Vicenza. Nella mattina di mercoledì 30 maggio, la coppia, di origini senegalesi, è entrata nella camera del figlio, un bambino di tre anni, ma i tentativi di svegliarlo sono risultati inutili: il piccolo era morto nel suo lettino. A nulla è servito il rapido intervento del personal del Suem del San Bortolo che non ha potuto far altro che certificare il decesso del bimbo.

Aperta un'inchiesta

La procura della Repubblica di Vicenza ha comunque aperto un'inchiesta per verificare se si tratta di una morte bianca. Una grave disfunzione cardiaca di cui soffriva il bambino sarebbe la causa del decesso. Il bambino era arrivato in Italia con in genitori da pochi giorni per il ricongiungimento con altri parenti residenti a Dueville che avevano ospitato la famiglia.

