Bimbo ucciso a Cardito, un buco di due ore tra l'aggressione e la telefonata al 118

Nuovi e inquietanti elementi si aggiungono a quelli già noti sul caso del piccolo Giuseppe, il bimbo ucciso a Cardito dal compagno della madre, il 24enne Tony Essoubti Badre. Oggi l'uomo ha parlato davanti al gip nel corso dell'udienza di convalida del fermo nel carcere napoletano di Poggioreale. E ha ribadito la sua versione dei fatti, confessando di essere stato lui a colpire il bambino e la sorellina (attualmente ricoverata all'ospedale pediatrico Santobono) con calci, schiaffi e pugni.

Cardito, il legale di Tony: "Non si è reso conto di quello che faceva"

Al magistrato il 24enne ha rivelato di aver usato anche un manico di scopa. Secondo l'avvocato Michele Coronella, "il ragazzo è in crisi, è distrutto, non riesce a capacitarsi di come possa aver fatto una cosa così grave". Tony, ha aggiunto il legale, avrebbe agito in un "momento di follia pura in cui non si è reso conto di cosa faceva".

Bimbo morto a Cardito, un buco di due ore tra l'aggressione la telefonata al 118

Ma i magistrati non stanno indagando solo sulla dinamica del pestaggio che ha portato alla morte del piccolo Giuseppe. Uno degli aspetti su cui gli inquirenti vogliono fare luce è relativo ai ritardi nella richiesta di soccorso: secondo quanto emerso nel corso dell'udienza di convalida del fermo, non è stata subito chiamata l'ambulanza e, quando questo è stato fatto, è stato riferito di un incidente domestico e i due mezzi, un'automedica giunta da Caivano e un'autoambulanza da Frattamaggiore, sono entrambi partiti in codice giallo.

Dopo aver picchiato i bambini è sceso in strada a chiedere aiuto

Ci sarebbe un buco di ben due ore tra l'aggressione e il momento in cui è stata in cui è stata chiamata l'ambulanza per soccorrere i due bambini". Un tempo infinito, tanto che lo stesso avvocato della difesa ammette che "forse il bambino si poteva salvare". Dopo aver picchiato i bambini, Tony Essoubti Badre non ha chiamato subito i soccorsi, ma sarebbe sceso in strada cercando qualcuno di passaggio a cui chiedere aiuto.

Cardito, il 24enne difende la compagna davanti al Gip

Davanti al gip il 24enne tunisino ha però ha difeso la convivente che, a suo dire, sarebbe intervenuta in difesa dei bambini. In un primo momento la donna aveva affermato di non essersi accorta di nulla, anche se, in un secondo momento, avrebbe ammesso che il suo compagno "sembrava indiavolata". I due "erano una coppia in crisi e ogni occasione era buona per litigare", ha riferito il difensore del 24enne, l'avvocato Michele Coronella, ribadendo che il suo assistito ha riferito che la compagna "ha cercato di fermarlo, questo lo ha chiarito al gip".

Cardito, forse c'erano state altre violenze

Inoltre, secondo quanto riferito da Askanews, le violenze contro i bambini pare non fossero una novità. Tanto è vero che la mamma era già stata convocata dalla scuola perchè il piccolo Giuseppe aveva lividi ed ecchimosi.