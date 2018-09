Bambino di un anno ucciso dal padre con una coltellata

Un bambino di appena un anno ucciso con una coltellata. Un'altra bimba di 7 anni salvata dalla furia omicida grazie all'intervento della madre, rimasta gravemente ferita. E' quello che è successo in una casa di Scarperia-San Piero a Sieve, comune vicino a Firenze. A uccidere il bambino, secondo quanto ricostituito dagli inquirenti, è stato Niccolò Patriarchi, 34 anni, padre del piccolo Michele.

La furia omicida dell'uomo sarebbe esplosa, come racconta Firenze Today, intorno alle 20, durante una lite furibonda con la compagna Annalisa Landi, 30 anni, rimasta gravemente ferita durante la colluttazione: ha tagli agli arti e alla testa.

Alla scena agghiacciante ha assistito l'altra figlia della coppia di 7 anni che ha rischiato la vita ma fortunatamente non è rimasta ferita. Secondo quanto appreso, l'uomo avrebbe cercato di colpire anche la bambina che sarebbe stata salvata dalla madre che si sarebbe messa nel mezzo facendole da scudo con il proprio corpo.

Aare l'allarme è stata la nonna materana, che ha chiamato i carabinieri di Borgo San Lorenzo. I militari, arrivati subito sul posto, si sono trovati davanti a una scena raccapricciante con il bimbo e la madre in un lago di sangue. Immobile, in evidente stato di shock, hanno trovato anche il 34enne che è stato fermato e che non avrebbe opposto resistenza. La notizia e le immagini del luogo della tragedia su Firenze Today.