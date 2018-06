Blitz dei carabinieri, sgominata la "banda dei fantasmi"

"Siamo come dei fantasmi, non ci prenderanno mai". Si vantavano così al telefono alcuni degli uomini arrestati oggi nel corso dell'operazione chiamata non a caso "Ghostbuster".

Un maxi blitz - quello messo a segno all'alba di oggi dai carabinieri - che ha portato all'arresto di 13 persone a Termini Imerese (Palermo) per tentata estorsione, furto aggravato, rapina, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini - che si riferiscono al periodo che va dal gennaio al marzo 2017 - hanno consentito di individuare due distinti "gruppi criminali" attivi a Termini "che avevano creato allarme sociale nel territorio".

I colpi messi a segno dalle due bande sono state ricostruite attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali e sono state supportate da servizi di osservazione, pedinamenti e riscontri operativi. In particolare è stata ricostruita una rapina commessa a due anziani nella loro abitazione, durante la quale i malviventi sono riusciti a rubare oltre 5 mila euro in contanti, e il furto effettuato nel cinema Eden.

"Qua sparirono una macchinetta professionale per fare i popcorn, dal valore superiore ai mille euro e numerose bevande e snack - spiegano i carabinieri -. Proprio da quest’ultimo episodio prende il nome l’indagine operata dalla compagnia di Termini Imerese, perché i responsabili, nel corso di conversazioni registrate, si vantavano di aver agito talmente bene che le forze dell’ordine avrebbero dovuto ricercare dei fantasmi".

"Sia la rapina ai due anziani, che il blitz nel cinema sono stati episodi che hanno destato importante clamore nella comunità di Termini Imerese - dicono i carabinieri -. L’operazione di oggi è l’ennesima dimostrazione che non esistono zone franche dell’illegalità e che l’opera delle forze dell’ordine deve essere costante e concreta perché lo Stato continui ad essere un riferimento insostituibile e tangibile".

