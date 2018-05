Milano, blitz degli studenti da McDonald's: “Il Primo Maggio non si lavora”

Durante il corteo per la Festa di Lavoratori a Milano un gruppo di giovani della Rete studenti Milano ha messo a segno un'incursione all'interno del McDonald's di via Torino per protestare contro l'alternanza scuola-lavoro e l'apertura degli esercizi commerciali nel giorno della festa dei lavoratori. Gli attivisti hanno acceso un fumogeno all'esterno del locale e poi hanno tappezzato le casse automatiche con la scritta #1 maggio non si lavora e #stop sfruttamento.

La notizia su MilanoToday