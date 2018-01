Blocco auto a Roma fino a venerdì 5 gennaio: chi può circolare

Blocco auto a Roma. Da oggi, mercoledì 3 gennaio, e fino a venerdì 5, stop alla circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della così detta fascia Verde. Il blocco del traffico, voluto dal Campidoglio per contrastare lo smog, riguarderà per la giornata di oggi soli i ciclomotori e i motoveicoli pre euro 1 ed euro 1, nonché le auto a benzina euro 2.

Da domani però il divieto sarà esteso anche alle auto diesel euro 3, come si legge nell’ordinanza firmata dalla sindaca Virginia Raggi. Il blocco alle auto sarà valido dalle 7.30 del mattino alle 20.30 di sera. Il Comune di Roma specifica inoltre che gli impianti termici dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio.

Stop alle auto inquinanti, chi può circolare

Il blocco alle auto prevede comunque alcune deroghe a seconda dei veicoli. Per verificare se la vostra auto può circolare è sufficiente andare sul sito del Comune di Roma e selezionare l’immagine del proprio mezzo di trasporto. Ricordiamo che a Roma ci sono già alcune categorie di veicoli già bloccate in modo permanente: autoveicoli alimentati a benzina pre euro 1 ed euro 1, oltre alle auto diesel pre euro 1, euro 1 e euro 2.