Blocco auto oggi a Roma, fermi i veicoli più inquinanti: orari e informazioni

Auto ferme anche oggi a Roma. Il blocco per i veicoli più inquinanti, voluto dal Campidoglio per migliorare la qualità dell'aria, sarà valido dalle 7.30 di mattina alle 8.30 di sera all'interno della fascia verde (vedremo più tardi cos'è). Ovviamente non tutti i veicoli saranno interessati dal blocco del traffico. Lo stop alle auto riguarderà infatti solo ciclomotori e motoveicoli pre euro 1 ed euro 1, auto a benzina euro 2 e veicoli diesel euro 3. E' quanto si legge nell'ordinanza firmata dal sindaco di Roma Virginia Raggi.

RomaToday ricorda inoltre che oltre ai veicoli che oltre ai veicoli espressamente citati nell'ordinanza, ci sono altre categorie di mezzi già bloccati in modo permanente: autoveicoli alimentati a benzina pre euro 1 ed euro 1, oltre alle auto diesel pre euro 1, euro 1 e euro 2. Per controllare se la vostra auto può circolare ad ogni modo il sito del comune di Roma ha messo a disposizione una scheda interattiva che potete trovare a questo link: sarà sufficiente selezionare l'immagine del proprio mezzo di trasporto per verificare se è soggetto a restrizioni. Il blocco alle auto prevede altresì deroghe per alcune particolari categorie di veicoli (per maggiori informazioni rimandiamo di nuovo al sito del Comune).

Nell'ordinanza del Comune di Roma viene inoltre specificato che gli impianti termici dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio.

Blocco auto a Roma, cos'è la fascia verde

Se non sapete cos'è la fascia verde potete consultare la mappa di RomaToday con l'elenco delle strade esentate dal blocco del traffico, o in alternativa la mappa interattiva fornita dal sito Roma Mobilità.