Blocco auto a Torino. Il Comune ha disposto il blocco del traffico anche per la giornata di domani, sabato 23 dicembre 2017. Nel mirino di nuovo i veicoli diesel, compresi gli euro 5, che non potranno circolare in città. Il divieto è valido per tutte le auto diesel Euro 0,1,2,3,4,5 adibite al trasporto persone, ma anche per le auto benzina, gpl e metano Euro 0. Il blocco del traffico sarà in vigore dalle 8 alle 19.

Dalle 8,30 alle 15 e dalle 17 alle 19, invece, sarà vietata la circolazione ai veicoli adibiti al trasporto merci. Una decisione presa a causa dell'alto livello di smog raggiunto nel capoluogo piemontese.

Torino, blocco auto sospeso a Natale e Santo Stefano

Secondo La Stampa, il Comune ha deciso di sospendere il blocco del traffico sia a Natale che a Santo Stefano. Diverso il discorso per la giornata della vigilia: in caso di assenza di comunicazioni da parte dell'amministrazione rimarrà in vigore il divieto di sabato 23.

Perché le auto si fermeranno

Nel capoluogo piemontese i livelli delle Pm10 hanno superato i militi previsti dalla legge per più di dieci giorni, un dato che ha convinto la giunta di Chiara Appendino al blocco parziale del traffico. Una decisione, spiega TorinoToday, fortemente criticata dalle associazioni di categoria e dai commercianti, visto giunge proprio nel penultimo giorno utile per fare gli acquisti e i regali di Natale.