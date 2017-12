Blocco del traffico a Torino, ferme anche le auto diesel euro 5

Emergenza smog e nuovo blocco del traffico a Torino. Auto ferme anche oggi, mercoledì 27 dicembre, a causa dell'alto livello di Pm10 presenti nell'aria. Come riferisce TorinoToday, da oggi nel capoluogo piemontese è attivo il livello rosso di allerta poiché perdura l’inquinamento atmosferico. Il blocco era stato sospeso per non ostacolare gli spostamenti dei cittadini in occasione delle festività natalizie.

Blocco auto Torino: i veicoli coinvolti

Auto ferme dunque. Nel mirino del Comune sopratutto le auto alimentate a gasolio, con il divieto esteso anche ai diesel euro 5. Ma non solo: anche i veicoli a benzina, gpl e metano euro 0 non potranno circolare.

Ricapitolando: il blocco riguarderà i veicoli privati Diesel Euro 0,1,2,3,4,5 e i veicoli alimentati a Benzina, gpl e metano Euro 0.

Per i veicoli privati adibiti al trasporto persone la circolazione sarà vietata dalle 8:00 alle 19:00. Per i veicoli adibiti al trasporto merci il blocco durerà dalle 8:30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00 (gpl/metano potranno invece circolare). Le rilevazioni di PM10 sono disponibili sul sito Arpa Piemonte.

