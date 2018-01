Blocco auto oggi a Torino, stop ai veicoli più inquinanti

Blocco auto a Torino. A partire da oggi, sabato 27 gennaio 2018, tornano le limitazioni per i veicoli più inquinanti a causa dell’alta concentrazione di Pm10 nell’aria. Mercoledì e giovedì i valori hanno superato i 100 μg/m³, il doppio del limite consentito, e gli altri giorni sono rimasti comunque sopra la soglia critica. Come previsto nell’ordinanza del Comune, in caso di sforamento per quattro giorni consecutivi scatta automaticamente l’allerta di 1° livello con conseguente blocco del traffico per le auto più inquinanti.

Blocco auto Torino, orari e informazioni

Vediamo nel dettaglio chi non potrà circolare:

Il blocco riguarda i veicoli privati Diesel Euro 0,1,2,3,4 e Benzina, gpl e metano Euro 0, come si legge sul sito dell'amministrazione comunale.

Ecco gli orari

Il blocco sarà in vigore nei seguenti orari

8:00-19:00 per i veicoli adibiti al trasporto persone;

8:30-15:00 e 17:00-19:00 per i veicoli adibiti al trasporto merci (gpl/metano possono circolare).

TorinoToday ricorda che il blocco delle auto resterà in vigore fino al rientro delle condizioni di inquinamento dell'aria sotto i livelli indicati dall'Unione europea.