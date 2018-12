Blocco del traffico a Milano e provincia: ecco chi non potrà circolare

Blocco del traffico a Milano e in diversi comuni della provincia. A partire da venerdì 21 dicembre ci saranno limitazioni alla circolazione per le auto più inquinanti.

Il divieto di circolazione riguarda le auto diesel fino alla classe 4 compresa e sarà valido dalle 8:30 alle 18:30 di tutti i giorni, festivi compresi. I veicoli destinati al trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe 3 compresa dovranno invece rimanere fermi dalle 8:30 alle 12:30.

Importante: la misura resterà in vigore fino a quando i livelli di Pm10 resteranno sotto i 50 microgrammi per metro cubo per due giorni consecutivi.

Negli ultimi giorni le centraline Arpa hanno registrato livelli di Pm10 costantemente sopra i 50 microgrammi per metro cubo, soglia oltre la quale scatta l'allarme. Il giorno più critico è stato martedì, quando il Pm10 ha raggiunto quota 79,1.

Il blocco traffico sarà attivo anche nei seguenti comuni, dunque occhio alle multe:

Paderno Dugnano, Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Bollate, Cinisello, Corsico, Legnano, San Donato, Segrate, Sesto San Giovanni, San Giuliano Milanese, Abbiategrasso, Canegrate, Pero.

Gli altri divieti

Sono vietati inoltre falò, barbecue, fuochi d'artificio, sistemi di riscaldamento a legna e stufe di classe energetica inferiore alle 3 stelle. La temperatura all'interno delle abitazioni deve essere regolata sui 19 gradi.